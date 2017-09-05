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Spor

Kaza yapan Bursasporlu iki futbolcu, antrenmana geç katıldı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, hasarlı kaza geçiren Dzon Delarge ve Jires Kembo Ekoko, antrenmana gecikmeli olarak katıldı

05 Eylül 2017 21:04

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSASPOR, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, hasarlı kaza geçiren Dzon Delarge ve Jires Kembo Ekoko, antrenmana gecikmeli olarak katıldı. Pablo Martin Batalla ise sakatlığının ardından ilk kez takımla çalıştı.
Süper Lig\'de Akhisar Belediyespor\'u 10 Eylül Pazar günü sahasında ağırlayacak olan Bursaspor bu maçın hazırlıklarını yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü. Yeşil beyazlı ekibin yeni transferleri Dzon Delarge ve Jires Kembo Ekoko ise Özlüce Tesisleri\'ne gelirken trafik kazası geçirdi. Kazada yalnızca araçlarda hasar olduğu öğrenilirken, her iki oyuncu da işlemlerin uzun sürmesinden ötürü antrenmana 30 dakika gecikmeli olarak katıldı.
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, Delarge ve Ekoko ile orta alanda bir süre görüşme yaparken, her iki oyuncu da daha sonra Antrenör Cemal Ayyıldız eşliğinde koşu ve ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı.
BATALLA TAKIMLA ÇALIŞTI
Öte yandan Bursaspor\'da sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla ve kaleci Harun Tekin de idmanda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Batalla, bu sürenin ardından ilk kez takımla idmana çıkarken, Akhisar Belediyespor karşısında forma giyebileceği öğrenildi. Kaleci Harun Tekin ise, kaleci antrenmanı yapmazken, takımla birlikte topla çalışma gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ile Joshua John ise takımdan ayrı çalıştı. Yeşil beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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