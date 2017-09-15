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Kaza yapan araçtan 145 kilo esrar çıktı

Polislerin "Dur" ikazına uymayan sürücü kırmızı ışıktaki araçlara çarptı

15 Eylül 2017 16:18

Van'da polisin durdurmak istediği kamyonetin sürücüsü, ihtara uymayarak, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çok sayıda araca çarpan kamyonette 145 kilo 581 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda tespit edilen kamyonet, İpekyolu ilçesi'ne bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde takibe alındı. Sürücüsünün "Dur" ikazına uymayarak kaçtığı araç, Kültür Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araca çarparak durdu. Polisler kaza yapan araçta arama yaptı. Aramada 204 paket halinde 145 kilo 581 gram eroin ele geçirilirken, araç sürücü de gözaltına alındı. Operasyon anı ise kamera ile görüntülendi.

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