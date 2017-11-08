Kaza sonrası yan dönen otomobilden itfaiye ekipleri kurtardı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra yan dönen otomobilde kapıların sıkışması sonucu mahsur kalan sürücü Mustafa Eğilmez, aracın şoför mahallinde ayakta durarak kurtarılmayı bekledi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Eğilmez, olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri tarafından sıkışan kapı açılarak kurtarıldı.

Kaza, bugün saat 12.45 sıralarında Çeltek Mahallesi Guffani Caddesi\'nde meydana geldi. 67 yaşındaki Mustafa Eğilmez yönetimindeki 70 AV 707 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 28 yaşındaki İbrahim Doğan yönetimindeki 70 AS 466 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Eğilmez’in kontrolündeki otomobil yan döndü. Araç içerisinde mahsur kalan otomobil sürücüsü Eğilmez\'i, çevredekiler ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından araçtan çıkarılmaya çalışıldı. Ancak, kaza nedeniyle hasar gören otomobilin kapıları açılamadı. Sağlık ekiplerinin aracın camını kırmak için yaptığı girişimler de başarılı olmayınca itfaiye ekipleri çağırıldı. Eğilmez yan dönen aracın şoför bölümünde ayakta durarak kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kapıyı açarak sürücü Mustafa Eğilmez’i mahsur kaldığı otomobilden çıkardı.

Araçtan çıkarılan Eğilmez, yaralı olmadığını belirterek tedavi olmak istemedi. Ancak, sağlık ekiplerinin ısrarı üzerine ambulansa alınarak sağlık kontrolünden gerçekleştirildi. Polis, her iki sürücünün de yara almadan atlattığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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