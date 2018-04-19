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Kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldüren eski muhtara 25 yıl hapis

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz'ı (42) tabancayla vurarak, öldüren eski muhtar Halit Kaya (68), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

19 Nisan 2018 18:14

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz\'ı (42) tabancayla vurarak, öldüren eski muhtar Halit Kaya (68), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 24 Kasım 2017 tarihinde, Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahalle\'de meydana geldi. Emirler Mahallesi\'nin eski muhtarı Halit Kaya yönetimindeki 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz\'ın kullandığı 06 ACE 71 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda hasar oluşurken, sürücüler Yılmaz ve Kaya arasında tartışma çıktı. Kaya, yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Yılmaz\'a ateş etti. Mehmet Yılmaz, başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Halit Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
\'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ, ÇOK PİŞMANIM\'
Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bugün son kez duruşmaya çıkarılan Halit Kaya, \"Çok pişmanım. Ben bu yaşıma kadar adliyenin kapısından içeri girmedim. Amacım, öldürmek değildi. Ana avrat küfrettiler bana, saldırdılar. Onları korkutmak için ateş ettim. Çok pişmanım\" dedi.
Mahkeme heyeti, Halit Kaya\'yı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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