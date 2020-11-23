Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasarlı kazaya karışan sürücü, karşı taraftan özür dilemek için aracından indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mersin-Adana otoban yolunun Tarsus girişinde Mehmet Fatlı Özger idaresindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil ileMehmet Fatlı Özgeridaresindeki 59 PG 927 plakalı araç çarpıştı.

Özür dilemek için aracından indi, başka araç çarptı

Hasarlı kaza sonrası otomobilini sol şeride park ederek karşı taraftan özür dilemek için aracından inen Mehmet Fatlı Özger, aynı istikametten gelen Mehmet Ali E. yönetimindeki bir başka aracın çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Özger, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.