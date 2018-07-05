Kaza sonrası annesine 'Ağlama' diyen Ömer Faruk öldü

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralanan ve olay yerinde başucunda ağlayan annesini \"Bir şeyim yok, ağlama\" diyerek teselli etmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı (6), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Mister Hadi Sokak\'ta meydana geldi. C.B.\'nin kullandığı 43 BC 5230 plakalı yolcu minibüsü, yolun sağında yolcu indiren taksinin önünden yola çıktığı belirtilen Ömer Faruk Odabaşı\'na çarpıp, bir süre altında sürükledi. Çevredekilerin uyarısıyla minibüs sürücüsü C.B., durumu fark edip, durdu. Kaza sonrası bilinci açık olan çocuğa, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ömer Faruk, bu sırada, yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla, başında gözyaşı döken annesini, \"Bir şeyim yok, ağlama\" diyerek teselli etmeye çalıştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer Faruk Odabaşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İç kanama nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Ömer Faruk\'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, kazanın ardından minübüs sürücüsü C.B.\'yi gözaltına aldı.

ESKİ FUTBOLCUNUN OĞLUYMUŞ

Ömer Faruk Odabaşı\'nın, Süper Amatör Lig\'de mücadele eden Turgutreisspor\'da uzun yıllar forma giyen ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından 38 yaşında olmasına rağmen futbol hayatına devam etmesi dolayısıyla plaket verilen Murat Odabaşı\'nın oğlu olduğu öğrenildi. Baba Odabaşı\'nın, kazanın meydana geldiği yerin yakınındaki otelde çalıştığı belirtildi.

Ölüm haberi Bodrumluları yasa boğan Ömer Faruk Odabaşı\'nın cenazesinin, otopsinin ardından memleketi Samsun\'un Terme ilçesine götürülüp, toprağa verileceği öğrenildi.



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