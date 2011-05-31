-KAZA ŞOKU ÖLDÜRDÜ ERZURUM (A.A) - 30.05.2011 - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Dilara Fayetörbay yönetimindeki 25 FT 950 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesi'ndeki Oyunlar Köyü Kavşağı'nda, İsmail Çiçek'in kullandığı 25 LA 891 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kalp rahatsızlığı bulunan sürücünün annesi Çiğdem Fayetörbay (56) çarpışmanın etkisiyle kalp krizi geçirerek, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Dilara Fayetörbay ile İsmail Çiçek, Aziziye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.