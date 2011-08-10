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KAZA KURŞUNUYLA İKİ ASKER YARALANDI SİİRT (A.A)

10 Ağustos 2011 12:44

-KAZA KURŞUNUYLA İKİ ASKER YARALANDI SİİRT (A.A) - 10.08.2011 - Siirt'in Aydınlar ilçesinde 2 asker, silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Aydınlar Jandarma Komutanlığında gece nöbet değişimi sırasında, kimliği açıklanmayan bir askerin silahının kazayla ateş alması sonucu erler Muammer Işır ve Murat Aslan yaralandı. Siirt Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yaralı Muammer Işır uçakla Ankara'ya, Murat Aslan helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesine sevk edildi.

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