Kaza geçiren Milli basketbolcu komada

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Seda Tekindağ, arkadaşı Veysel Hakkı Bindebir'in kullandığı özel otomobille Adana'dan Ceyhan ilçesindeki antrenmana yetişmek üzere yola çıktı. Bindebir'in kullandığı otomobil Yılankale mevkisinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle orta refüje çarparak devrildi.Kazada, yaralanan iki genç, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Tekindağ'ın beyin travması geçirdiği belirtildi.Genç sporcu, hayati tehlike kaydıyla Adana Özel Metropark Hastanesine sevk edildi. Bindebir'in tedavisi ise Ceyhan'da sürüyor.Ceyhan Belediyesi Kulübü Başkanı Hüseyin Sözlü, yaptığı açıklamada, Tekindağ'ın Adana'da kaldırıldığı hastanede koma durumunda olduğunu belirterek, ''Kendisi hayati tehlikeyi henüz atlatamadı. Dualarımız oyuncumuzla'' dedi.