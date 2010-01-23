T24 LogoT24 Logo
Spor

Kaza geçiren Milli basketbolcu komada

Adana'daki kazada Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi takımlarından Ceyhan Belediyesi sporcusu Seda Tekindağ ağır yaralandı.

23 Ocak 2010 02:00

T24 - Adana'da trafik kazasında Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi takımlarından Ceyhan Belediyesi sporcusu Seda Tekindağ ağır yaralandı.

Seda Tekindağ, arkadaşı Veysel Hakkı Bindebir'in kullandığı özel otomobille Adana'dan Ceyhan ilçesindeki antrenmana yetişmek üzere yola çıktı. Bindebir'in kullandığı otomobil Yılankale mevkisinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle orta refüje çarparak devrildi.

Kazada, yaralanan iki genç, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Tekindağ'ın beyin travması geçirdiği belirtildi.

Genç sporcu, hayati tehlike kaydıyla Adana Özel Metropark Hastanesine sevk edildi. Bindebir'in tedavisi ise Ceyhan'da sürüyor.

Ceyhan Belediyesi Kulübü Başkanı Hüseyin Sözlü, yaptığı açıklamada, Tekindağ'ın Adana'da kaldırıldığı hastanede koma durumunda olduğunu belirterek, ''Kendisi hayati tehlikeyi henüz atlatamadı. Dualarımız oyuncumuzla'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24