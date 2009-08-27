Kaza değil ceza iddiası üzerine teğmen tutuklandı

Elazığ'da, görevli teğmenin nöbette uyuyan ere ceza olarak pimi çekilmiş el bombası vermesi sonucu 4 askerin şehit olduğu iddia edilmişti. Taraf gazetesinde yer alan haber üzerine başlatılan soruşturmada Teğmen Mehmet Tümer tutuklandı.

Karakoçan Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirilen 2'nci Motorlu Piyade Taburu 3'üncü Bölük'te askerliğini yapan çavuş İbrahim Yaman ile erler İbrahim Öztürk, Ali Osman Altın ve Mesut Bulut, 17 Ağustos günü mevzideki patlamada şehit düştü.

El bombasının patlamasıyla şehit oldukları belirtilen 4 asker memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Kaza değil ceza iddiası

Askeri makamların olayla ilgili başlattığı soruşturma sırasında, patlamanın kaza sonucu değil, nöbet sırasında uyuduğu ileri sürülen bir erin pimi çekilmiş el bombasını tutarak 'cezalandırılması' sırasında meydana geldiği öne sürüldü.

İddiaya göre, gözetleme yapması gereken Mersinli er İbrahim Öztürk, uyurken yakalandı. Görevli teğmen ona ceza olarak, 'fırsat eğitimi' kapsamında pimini çektiği el bombasını 'Mandalını bırakmadığın sürece patlamaz' diyerek tutması için verdi.

Teğmen bir süre sonra gelip pimi takacağını söyledikten sonra ayrılınca, er İbrahim Öztürk mevzide arkadaşlarının yanına gitti ve 5- 10 dakika sonra eli terleyince mandalını bıraktığı bomba infilak etti.

Olayda Samsunlu çavuş İbrahim Yaman ile erler Mersinli İbrahim Öztürk, Gaziantepli Mesut Bulut ve Afyonkarahisarlı Ali Osman Altın şehit oldu.

Aileler ne diyor?

Vatani görevlerini yapaken şehit düşen 4 askeri geçen hafta gözyaşları arasında toprağa veren aileleri, başlatılan soruşturma ve ortaya atılan iddiayı öğrenince şoke oldu.

Şehit erlerden İbrahim Öztürk'ün, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde oturan babası 54 yaşındaki Hacı Öztürk, sabah akrabalarının telefonuyla olayın basına yansıdığını öğrendiğini ve çok şaşırdığını söyledi.

Doğruca Askerlik Şubesi'ne giderek Şube Başkanı Binbaşı Abdulkadir Yavuz ile görüştüğünü belirten 3 çocuk babası Hacı Öztürk, bu haberle şoke olduğunu söyledi.

Komutanının askerlik görevi nedeniyle oğluna kızmış olabileceğini belirten Hacı Öztürk, "Diğer askerlerin günahı neydi? Böyle birşey olabilir mi? Acımı yaşarken bir anda asabımı bozdular. Biz de kendimize göre araştırmamızı yapacağız. Doğru neyse ergeç ortaya çıkacaktır. Daha fazla birşey söyleyemiyorum. Acım daha çok taze" dedi.

Gaziantepli er Mesut Bulut'un, Araban ilçesine bağlı Körhacıoba Köyü'nde oturan babası Sinan Bulut, "Eğer iddialar doğruysa Genelkurmay gereğini yapar, onlara güveniyoruz" dedi.

Askeri yetkililerin kendilerine çocuklarının şehit olduğu haberini verirken 'El bombası patladı. Oğlunuz 3 arkadaşıyla şehit oldu, olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldı' dediğini kaydeden Sinan Bulut, "Ancak, olayın oluş şekliyle ilgili net bir açıklama yapılmamıştı. Gerekenin yetkililer tarafından yapılacağını düşünüyorum. O nedenle ben herhangi bir başvuruda bulunmayacağım" dedi.

Bulut ailesinin 'başsağlığı' dileklerini kabul ettiği bayraklarla süslü köy okulunda ziyaret gleenlerle ilgilenen şehidin amcası Bedir Bulut ise, "Zaten Genelkurmay inceleme başlatmış. Biz onların gerekeni yapacaklarına inanıyoruz. O nedenle herhangi bir adli girişimde bulunmayacağız" diye konuştu.

Şehit çavuş İbrahim Yaman'ın Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde oturan babası 53 yaşındaki Adem Yaman, oğlunun şehit olmasıyla ilgili raporun henüz gelmediğini, gerçeğin ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi. Çiftçilik yapan 4 çocuk babası Adem Yaman, "Bu iddiaların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bize sadece karakoldan gelen bir komutan mevzide arkadaşının elinde bomba patladığını söyledi. Yazılı bir rapor vermediler. Bu iddialara inanmak istemiyorum" dedi. Şehit çavuşun kardeşi lise öğrencisi 17 yaşındaki Recep Yaman da "Ağabeyim fırıncılık yapıyordu, terhisten sonra evlenecekti. İddialar doğruysa hakkımızı yasal yollardan arayacağız. Gerçekleri öğrenmek istiyoruz" dedi.

Şehitlerden er Ali Osman Altın'ın, Afyonkarahisar'ın Büyük Kalecik Beldesi'nde oturan ailesi de şoke oldu. Babası Ali İhsan Altın gazetecilerle görüşmezken, annesi Zakire Altın, "Benim yavrum benden gitmiş, ne söylesek geri gelmez. Bu işler bizim acımızı tazelemekten başka bir şeye yaramıyor" dedi.

Şehit erin ağabeylerinden Mehmet Altın, kendilerine olayın mevzide bomba patlaması sonucu meydana geldiğinin söylendiğini anlattı. Gerçeğin ortaya çıkacağını belirten Mehmet Altın, "Bunlara inanmıyoruz. Bu haberlerle bizim askeriyeye olan inancımız sarsılmaz. Gerçek ortaya çıktığında o zaman biz de konu üzerinde düşünürüz. Ne yaparsak yapalım giden evladımızın geri gelmeyeceğini biliyoruz. Bizim devletle, askerle uğraşma gibi bir niyetimiz yok" dedi.

Teğmen tutuklandı

Karakoçan Jandarma Komutanlığı'nda 4 askerin şehit düştüğü olaydan hemen sonra başlatılan soruşturmada Teğmen Mehmet Tümer'in aynı gün tutuklandığı ortaya çıktı.

Nöbet sırasında uyuduğu ileri sürülen er İbrahim Öztürk'ü 'cezalandırmak' amacıyla pimi çekilen el bombasını vermekle suçlanan Teğmen Mehmet Tümer, ilk sorgusunun ardından 8'inci Kolordu Askeri Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme 4 askerin şehit olmasına neden olduğu gerekçesiyle Teğmen Mehmet Tümer'i tutukladı