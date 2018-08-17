KAZA ANI KAMERADA; ÜMRANİYE'DE YOLCU OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye\'de yolcu otobüsü dönüş yapan bir minibüse yandan çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza 09.00 sıralarında Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolcu otobüsü seyir halindeyken dönüş yapan yağmur minibüse yandan çarptı. Kontrolden çıkan otobüs bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüs ve minibüsteki birer yaralıyı hastaneye kaldırdı.Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapan minibüse otobüs yandan çarpıyor. Kontrolden çıkan otobüs bir duvara çarparak duruyor. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşuyor.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Otobüsün görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-Bir yolcu ile röp

-Otobüsün parçalanan ön camı

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler