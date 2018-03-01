KAZA ANI KAMERADA... ARA SOKAKLARDAKİ  BUZLANMA SÜRÜCÜ VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI

* İstanbul\'da kar yağışı ve buzlanma, ara sokaklarda sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı.

* Bazı sürücüler kaza yaptı yayalar ise düşmemek için kaldırımdaki korkuluklara tutarak ilerledi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL DHA)

İstanbul\'da gece yağan karla birlikte havanın da soğuması buzlanmaya neden oldu. Şişli\'de ara sokaklarda buz tutan yollar hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Özellikle ara sokaklar ve yokuş olan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

KAYAN ARAÇLAR KAZALARA NEDEN OLDU

Sabah işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar buzlu yolda kaymamak için kaldırım kenarlarındaki korkulukları tutarak ilerlemeye çalıştı.

Bazı sürücüler özellikle yokuş aşağı inerken aracı güçlükle kontrol etti. Bir otomobil ise kayarak park halindeki bir araca çarptı. Yokuş aşağı inmeye çalışan sürücülere çevredeki bir vatandaş yardım etti. Bir süre sonra Şişli Belediyesi ekipleri buz tutan yollara tuz döktü.

Servis sürücüsü Cemal Ünal, \"Benim ki okul servisi. İnsanlara yardımcı olmak için belediyenin tuzundan alıyorum. Gerekli olduğu zaman kullanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kayan aracın park halindeki minibüse çarpması

-Kayan araçlardan görüntü

-Güçlükle ilerleyen insanlar

-Yayaların korkuluklara tutarak ilerlemesi

-Kayan araçlara yardımcı olan vatandaş

-Yola tuz döken servis sürücüsü

-Servis sürücüsüyle röp

-Belediyenin tuzlama çalışması

-Genel ve detaylar

