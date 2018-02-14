 (kaza anı görüntüyle) ŞİŞLİ'DE VALE CİPLE TELEFON BAYİSİNE BÖYLE DALDI

* Şişli\'de direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği öne sürülen vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi.

* Kaza sırasında kedisini aramak için dışarı çıkan işyeri sahibi ölümden döndü. Kazada yaralanan vale, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

* Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği iddia edilen vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

EPİLEPSİ KRİZİ İDDİASI

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Güzel Bahçe Sokak 19A numarada meydana geldi. İddialara göre, soyadını vermek istemeyen Nuran adlı kadın ve yanındakiler, özel bir hastanede tedavi gören bir akrabalarını ziyarete geldi.

Nuran adlı kadın, hastaneye girerken, sokağa park ettiği lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim etti. İsmi henüz belirlenemeyen vale, seyir halindeyken, epilepsi krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip önce kaldırımdaki demir dubaya ardından da bir ağaca çarptı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen cip, bu kez de karşı kaldırıma çıktıktan sonra cep telefonu bayisinden içeri girdi.

Bayi sahibi Aslı Özcan, o sırada, sokağa kaçan kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtulurken, vale hafif şekilde yaralandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan sokak sakinlerinin yardımıyla cipten çıkan vale, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cep telefonu bayisinin sahibi Aslı Özcan, cipin zikzak yaparak geldiğini ve birden dükkanın içine girdiğini belirterek \"Kedim dışarıdaydı onu almaya çıktım. Allah\'tan çıkmışım yani. Bir dakika önce yani sadece bir dakika önce. Saniyeler kala... Eğer, 3 saniye önce buraya gelsem ben de ezilecektim\" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan örüntülerde cipin ilk önce kaldırıma çıkarak demir dubalara çarptığı ardından da cep telefonu dükkanına girdiği görülüyor. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşların da yardım etmek için koşarak olay yerine gittiği kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Lüks cipin dubaralara çarptıktan sonra iş yerine girmesi

-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kaza yeri

-Dükkana çarpan araç

-Dükkan sahibiyle röportaj

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekipleri

-Yıkılan ağaç ve direkler

-Araç sahipleri

-Araçın çıkarılarak götürülmesi

Genel ve detaylar



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