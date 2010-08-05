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Dünya

KAZA ALARMI SADECE TATBİKATMIŞ HARARE (A.A)

05 Ağustos 2010 16:32

-KAZA ALARMI SADECE TATBİKATMIŞ HARARE (A.A) - 05.08.2010 - Zimbabve'deki uçak kazası alarmının sadece bir eğitim tatbikatı olduğu bildirildi.  Zimbabveli yetkililer, Londra'dan gelen Boeing 767 tipi uçağın Harare havaalanında bir kazaya karıştığı yönündeki haberler üzerine olay yerine ulaşan gazecilere, bunun sadece bir tatbikat olduğunu söyledi.  İngiliz Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin haberler üzerine yaptığı açıklamada, böyle bir kaza olmadığını, bunun bir tatbikat olduğunu duyurdu.  Zimbabve havacılık yetkilileri, Londra'dan gelen Boeing 767 tipi uçağın başkent Harare'deki havaalanında kaza yaptığını bildirmişti. Uluslararası haber ajanslarına yansıyan haberlerde, bir görgü tanığının da duman çıkan uçak pistine ambulansların sevk edildiğini söylediği kaydedilmişti.

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