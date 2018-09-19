T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kaz çiftliğinde cinsel istismar davasında sanığa 23 yıl hapis cezası verildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR  Kayışdağı'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abuze S

19 Eylül 2018 14:16

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR  Kayışdağı\'ndaki çiftliğinde yurttan kaçan kız çocuklarını tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Abuze S.,  bir mağdura yönelik, \"Çocuğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abuzer S.,  ile avukatı katıldı. Mağdur A.K.,  ise duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Sanığın kendisine zorla kötü şeyler yaptığını ve görüntüleri de internetten yaymakla tehdit ettiğini belirten mağdur A.K.(17), sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.   Tanık olarak dinlenen sanığın komşusu K.B., sanığın yanında A.K.\'yı tehdit etmediğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemenin karar verileceğini belirterek son sözlerini sorduğu Abuzer S., \"Ben onları kendi çocuğumdan ayrı tutmadım. Kötülük yapmadım. Onlara kötülük yapsaydım kendi ailemin yanına götürmezdim\" dedi. Abuzer S., beraatının  ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

23 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, Abuzer S.\'yi mağdur A.K.\'ya yönelik eyleminden dolayı, \"Çoğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\" ve \"Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma\" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

ÜÇ MAĞDURA YÖNELİK EYLEMLERİNDEN DOLAYI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasını diğer üç mağdur yönünden görevsizlik kararı ile Asliye Ceza Mahkemesi\'ne göndermişti. Abuzer S., 18 yaşından küçük mağdurlar H.Ö., A.V. ve K.U.\'ya yönelik eylemlerin dolayı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir Kayışdağı\'ndaki kaz çiftliğinde yurttan kaçan 18 yaşından küçük kız çocuklarını alıkoyduğu, onlara yönelik cinsel istismarda bulunduğu belirtiliyor. İddianamede Abuzer S.\'nin, A.K., H.Ö., A.U ve K.U.\'ya yönelik olarak, \"Çocuğun cinsel istismarı\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\", \"Şantaj\", \"Silahla tehdit\", \"Reşit olmayanla cinsel ilişki\" suçlarından 62 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel KOÇDHA ATAŞEHİRAbuzeAnadoluAğır Ceza MahkemesiAbuzerMağdurSEGBİSSanığınTanıkBERAATİNİKötülükOnlaraYIL CEZA ALDI Mahkeme AbuzerMAĞDURA YÖNELİK EYLEMLERİNDEN DOLAYI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24