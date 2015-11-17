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Kayyumun kovduğu eski Bugün çalışanlarının çıkardığı Özgür Düşünce gazetesi yayın hayatına başladı

Gazetenin yazar kadrosunda Nazlı Ilıcak ve Ergun Babahan da var...

17 Kasım 2015 14:19

Polis baskınıyla el konulan ve kayyum ataması yapılan İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün gazetesinden ayrılan gazeteciler, Özgür Düşünce adında yeni bir gazete çıkardı. Gazetenin ilk sayısı bugün bayilerdeki yerini aldı.

28 Ekim'de Akın İpek'in sahip olduğu Bugün ve Millet gazetesine el konulmasının ardından, atanan kayyum önce muhalif gazetecilerin işine son vermiş, ilerleyen günlerde de gazetenin yayın politikasını AKP'ye yakın bir çizgiye getirmişti.

Yine aynı gazetede yazar olan Mehmet Yılmaz yönetiminde Özgür Düşünce gazetesini hazırlayan ekip bugün yayın hayatına başladı. Gazetenin yazar kadrosunda Nazlı Ilıcak, Erhan Başyurt, Ergun Babahan, Yavuz Baydar, Orhan Kemal Cengiz ve Tarık Toros'un da aralarında bulunduğu Bugün gazetesinin eski yazarları var.

Gazete ayrıca ozgurdusunce.net internet sitesinden de yayın yapıyor.

Gazetenin bugünkü birinci sayfası şöyle:

 

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