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Ekonomi

Kayyumdaki Uğur Şirketler Grubu'na yeni CEO atandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansman sağlandığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Şirketler Grubu'na yeni CEO olarak Yusuf Öksüzömer atan

29 Ocak 2018 21:50

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) finansman sağlandığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Şirketler Grubu\'na yeni CEO olarak Yusuf Öksüzömer atandı.
Motosiklet, medikal ürünler ve gıda sektörü dahil birçok alanda faaliyet gösteren, 7 ayrı firması ve 2 bin 600\'den fazla çalışanıyla Nazilli\'de hizmet veren Uğur Şirket Grubu\'na yeni CEO olarak Yusuf Öksüzömer görevlendirildi. Uğur Şirketler Grubu\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"1962 İstanbul doğumlu Av. Yusuf Öksüzömer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nde eğitim almış olup, halihazırda devam etmekte olduğu Uğur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Genel Müdürlük (CEO) görevini de üstlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Uğur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu\" denildi.

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