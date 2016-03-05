Kayyum, Zaman ve Cihan Haber Ajansı'nın internet sitelerine erişimi engelledi!

Devletin kayyum atamasıyla el koyduğu Feza Gazetecilik A.Ş'ye bağlı Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'nın internet sitelerine erişim engellendi.

Zaman.com.tr'ye giren kullanıcılar ana sayfaya ulaşabilirken, herhangi bir haber ya da yazıya tıkladıklarında "Bu sayfaya ulaşılamıyor" hatası ile karşılaşıyor. Cihan.com.tr adresine ise hiçbir şekilde erişim sağlanamıyor. Kayyum ataması yapılan grup bünyesindeki İngilizce yayın yapan Today's Zaman'ın internet sitesine girişlerde şu an için bir problem yaşanmıyor.