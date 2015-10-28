Kanaltürk'ün canlı yayınına müdahale, Bugün TV'nin kumanda odasına polis!

İpek Medya Grubu'na polis baskını ile giriş yapılması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Kayyum kararıyla Kanaltürk'ün canlı yayınları kesildi. Bir süre zorunlu yayın yapılan kanalda, sadece bakanlığın kamu spotu görüntüleri yayınlandı. KanalTürk'ün yayınına müdahalenin ardından Bugün TV'nin de kumanda odasına polis girdi. KanalTürk yayını bir süre sonra zorunlu yayından çıkarak Bugün TV'yle ortak yayına başladı.

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Yönetim katına çıkan kayyum İpek Medya Grubu yönetimine kararı polis eşliğinde tebliğ ettiler. Polis kurum içinde bazı gazetecileri gözaltına alarak yayın yapan kameraları dondurdu ve Bugün TV canlı yayınının durdurulması için müdahalede bulundular.

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Olaylar sonrası İpek Medya Grubu'na giriş-çıkışlar bir süreliğine kapatıldı ve çalışanlar içeriye alınmadı. Olay yerindeki gerginlik devam ediyor.