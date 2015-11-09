Kayyum, Aydınlık gazetesinin istihbarat şefini Bugün gazetesine 'atadı'

Seçim öncesi polis baskınıyla İpek Medya Grubu'nda yönetimi devralan kayyum, Bugün gazetesinin istihbarat servisi birimi için Aydınlık gazetesinin istihbarat servisi şefi Ceyhun Bozkurt'la anlaştı.

Karara ilişkin kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Bozkurt, "Aydınlık'taki işimden, dolayısıyla görevimden bir hafta önce ayrıldım. Bugün Gazetesi'yle de bu çerçevede iş görüşmesi yaptım. Başvurum kabul edildi. Bir atama olmadı. Aydınlık, Yeniçağ, ART'de nasıl yaptıysam, Bugün gazetesinde de gazetecilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

Muhabirliğe, öğrencilik yıllarında başlayan Ceyhun Bozkurt, meslek hayatına 2000 yılında Aydınlık Dergisi'nde başladı. Aynı zamanda Ulusal Kanal'da da televizyon muhabirliği yaptı. Bozkurt, en son Aydınlık Gazetesi'nde istihbarat şefi olarak görev yapıyordu.

Bozkurt'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: