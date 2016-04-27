Kayyum atanan maden şirketinde ücret eylemi: Ocak ayından beri 1 lira alamadık!

Zonguldak'ta, geçen 13 Nisan’da 'Paralel Devlet Yapılanması’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan maden şirketinde çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Deka Madencilik A.Ş.'de çalışan 120 işçi, geçen 18 Nisan'da Zonguldak Valilik binası önünde oturma eylemi yaptı. 1 hafta süre verilen madenciler, ücretleri yine ödenmeyince bu kez Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda toplandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Durmuş Sevindik’in haberine göre, yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücret alamadıkları için mağdur olduklarını söyledi. İl Emniyet Müdür Yardımcıları Okan Çakıroğlu ve Hasan Avcı ile İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Zafer Kuyu, işçileri dinledi. İşçi temsilcisi Cemal Akın, şirkette 15-20 yıldır çalışan arkadaşları olduğunu söyleyerek, "Niye patronlarımız gelip de 'Biz sizin paranızı vereceğiz' demiyorlar. Tamam bir süreç oldu ama niye bizi mağdur durumda bırakıyorlar? Ocak ayından itibaren 1 lira alamadık" dedi.

"3 aydır alamadığımız maaş var"

Alacakları ödenmeyince 4 Nisan'dan itibaren iş bıraktıklarını söyleyen Cemal Akın, "İş bırakma eylemimiz sürerken şirkete kayyum atandı. 18 Nisan'da Valilik önünde toplandığımızda bize süre verildi. Bu sürede de bir gelişme olmadı. Dün, kayyum ile görüştük. Kendisi para olmadığını, kredi başvurusunda bulunacaklarını, bunun da 15-20 gün süreceğini, bunun da garantisinin olmayacağını söyledi. Biz de tekrar buraya kendi irademizle geldik. Biz yetkililerden geçerli bir açıklama bekliyoruz. Bizim 3 aydır alamadığımız maaş var. Ailelerimizle birlikte 600 kişi şu anda zor durumdayız" dedi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Çakıroğlu ise sürecin devam ettiğini anlatarak işçilerin alacakları için dava açabileceklerini söyledi. İşçilerin aralarıda seçtiği temsilciler daha sonra kayyumla görüşmek için şirkete gitti.