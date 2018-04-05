Kayyum atanan gazete ve matbaa çalışanı 20 kişi tutuklandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ÖZGÜRLÜKÇÜ Demokrasi gazetesinin terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 20 kişi sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “Silahlı terör örgütü üyeliği\" ve “Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamsıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Özgürlükçe Demokrasi gazetesi ve gazetenin basımının yapıldığı Gün matbaa çalışanları hakkında karar çıktı.

Savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 20 kişinin “Silahlı terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında gazetenin “Gün Matbaacılık\" şirketi tarafından basıldığı ve bu şirkete kayyım atandığı ifade edildi. Sevk yazısında “Özgürlükçü Demokrasi\" gazetesinin Ocak ayından itibaren Afrin operasyona karşı sistematik olarak algı oluşturmak amacıyla terör örgütü propagandası yaptığı vurgulandı. Sevk yazısında “Özgürlükçü Demokrasi gazetesi 2018 yılının Ocak ayından itibaren tüm nüshalarında kamuoyunda Afrin operasyonu olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, PKK-KCK terör örgütüne ve örgütün Suriye uzantılarına yönelik yürütmekte olduğu meşru operasyonlarla ilgili örgütün lehine, devletimiz aleyhine yalan haberlerle olumsuz bir algı oluşturmak amacıyla rutin ve sistematik bir şekilde terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmıştır\" denildi.

