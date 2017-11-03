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Kayyum atanan fabrikada sendikalı işçilerin işten çıkarılmasına tepki

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) yönetimi, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan bir tekstil fabrikasında çalışan 8 işçinin ‘sendika üyesi oldukları’ iddiasıyla işten çıkarıldıkl

03 Kasım 2017 15:35

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da, Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) yönetimi, FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan bir tekstil fabrikasında çalışan 8 işçinin ‘sendika üyesi oldukları’ iddiasıyla işten çıkarıldıklarını belirterek tepki gösterdi.
TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik, Malatya’da kayyum atanan bir fabrikada kendilerine üye olan 8 işçinin zorla işten çıkarıldıklarını söyledi. Daha önce de aynı fabrikada 5 işçinin sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işlerine son verildiğini öne süren Çelik, şöyle konuştu:
“6-7 aydır tekstil fabrikasında örgütleme çalışmalarımız devam ediyor. Burada çalışan arkadaşlarımız yasal hakkını kullanarak sendikalı olmak istediklerinden dolayı biz burada teşkilatlanma çalışması başlatmış durumdayız. Kayyum atanmasına rağmen 2 ay önce 5 arkadaşımız ‘neden TEKSİF üyesiniz’ diye işte atıldı. Bunlarla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Dün akşam da işveren, baskı yaparak 8 arkadaşımızı daha tehditle ve baskıyla TEKSİF sendikasına üye oldukları gerekçesiyle tazminatsız işten çıkardı. Türkiye’de sendika Anayasal bir hak ise arkadaşlarımızın burada hukuksuzca işte atılmalarını kabul etmiyoruz\"
Çelik, işten çıkarmalarla ilgili mahkeme süreci başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

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