Kayyımlar, yerel seçim için harekete geçti

Olağanüstü Hal (OHAL) kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) kayyım atanan belediyeler için internet sitesi kuruldu. 'oluyor.net' adlı sitede atanan kayyımların kısa röportajlarıyla “Görevlendirmeden sonra Diyarbakır’da çiçekler sadece insanların mutlu anlarına eşlik edecek”, “Suruç’un yeni meydanı Taksim’i aratmıyor” başlıklı haberler yer aldı.

15 Ağustos 2016 tarihinde imzalanan 674 sayılı KHK ile belediyelere kayyım atama yetkisi üzerinden yaklaşık 1.5 yıl geçti. 11 Eylül 2016 tarihinde başlayan süreçte 3 büyükşehir, 10 il, 72 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 94 belediyeye kayyım atandı.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, bu belediyelerin çalışmalarına dönük eleştiriler sürerken, yapılan çalışmaları anlatmak için “Görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleri oluyor.net” adını taşıyan bir site kuruldu.

Kayyımlar anlatıyor!

Sitede belediyelere atanan kayyımlarla yapılmış 5-7 dakikalık videolar yer aldı. Kendilerini “Belediye Başkanvekili” olarak tanıtan kayyımlar asfalt dökümü, park yapımı, peyzaj çalışmaları, kaldırım gibi imar ve peyzaj çalışmaları ile bu çalışmaların maliyetleriyle ilgili bilgi verdiler. Sitede ayrıca kayyım atanan belediyelerin çalışmalarıyla ilgili çok sayıda habere yer verildi.

"Suruç'un yeni meydanı Taksim'i aratmıyor"

oluyor.net kasım 2017’de de sosyal medya hesaplarını açtı. Sitenin twitter hesabında sitedeki haberler paylaşılırken, İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hesaplarının etiketlenmesi dikkat çekti. Bu hesaptan atılan bazı tweetler de İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesabı tarafından paylaşılmaya başlandı. Oluyor.net hesabının takip ettiği 3 hesabın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu görüldü. Takip eden hesaplarda ise kayyım atanan belediyelerin resmi hesapları dikkat çekti.

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