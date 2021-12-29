Kayyımla yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi, hedefler listesinin yüzde 70’ini gerçekleştiremedi

Kayyımla yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2020 için belirlenen 173 hedeften 123’ünü Koronavirüs'ü gerekçe göstererek gerçekleştiremedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 173 maddeden oluşan 2020 yılına yönelik hedefler listesinin yüzde 70’ini hayata geçiremedi. Kente yönelik hiçbir iş yapmadığı gerekçesiyle eleştirilen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlık koltuğunda oturduğu idare, “Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin azaltılması” ve “Afet planı hazırlanması” işlerini de kapsayan toplam 123 hedefin gerçekleştirilememe nedenine, “Kovid-19 salgını” ile açıkladı.

Pandeminin olumsuz etkileri

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, idare, “Verilen canlı hayvan desteği sayısı, destek sağlanan çiftçi sayısı, bilinçlendirmeye yönelik basılan materyal sayısı, hazırlanan proje sayısı, döşenen parke sayısı” ile “Sosyal yaşam evlerinden faydalanan kişi sayısı, kentin acil afet eylem planının tamamlanma oranı” gibi hedeflerin de aralarında yer aldığı 123 hedefi gerçekleştirilememesini, “Kovid-19’un olumsuz etkilerine” dayandırdı.

“Komşu ülkelerle olan istikrarsız ilişkiler”

Raporlar, idarenin gerçekçi olmayan hedefler koyduğunu da gözler önüne serdi. İdare, personelin bilgi ve becerilerinin artırılması için 2020 yılında online eğitimler verme kararı aldı. Yılın sonunda belirlediği hedefe ulaşamayan idarenin, online eğitim için gerekli altyapısının bulunmadığı belirlendi. Belediye de kendi koyduğu hedefteki başarısızlığı, “Online eğitim altyapımız yok” diyerek açıklamaya çalıştı.

İki dönem kayyım idaresinde yönetilen belediye, mali kaynak yetersizliği ve borçların fazlalığından da yakındı. Faaliyet raporunda, “Komşu ülkelerle olan istikrarsız ilişkiler” de belediyeyi tehdit eden unsurlar arasında sıralandı.