Kayyımın 'halk buluşması'na 4 kişi katıldı

Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyımın talimatıyla gerçekleştirilen 'halk buluşması'na birim amirleri dışında 4 kişi katıldı.

dihaber’de yer alan habere göre, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya’nın yerine kayyım olarak atanan Vali İbrahim Taşyapan’ın talimatıyla genel sekreterliğe getirilen Mustafa Yalçın, haftada 2 kez 'halk buluşması' yapma kararı aldı.

Cuma günü belediye binasında yapılan buluşmaya, birim amirleri dışında sadece 4 kişinin katıldığı belirtildi. Toplantıya alınan şahısların ise belediye binasında işleri olduğu ve Yalçın’ın talimatı doğrultusunda toplantıya alındığı öne sürüldü.

Salı ve cuma günleri düzenlenecek olan toplantıların kalabalık geçmesi için Yalçın’ın bir sonraki buluşmalarda, AKP seçmen ve parti yöneticilerinin buluşmaya katılmasının zorunlu kılındığı iddia edildi.

Bir hafta önce görevine başlayan Yalçın, daha öncede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini yürütmüştü.