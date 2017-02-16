Kayyımdan işçilere: Tunceli halkı gerçek manada Türkmen

Tunceli Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Osman Kaymak, işçilerin katılımının zorunlu olduğu bir etkinlik düzenledi. Osman Kaymak, büyük çoğunluğu Kürt/Zaza olan Tunceli halkının Türkmen olduğunu iddia etti. ve "Tunceli halkı inancına bağlı insanlardır" dedi.

Evrensel gazetesinden Ergin Tekin’in haberine göre, Tunceli İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda dün akşam yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt’un dua okumasıyla devam eden etkinlikte Tunceli Valisi Osman Kaymak bir konuşma yaptı.

Belediye işçilerine gönderilen mesajda ise, “Atatürk Mahallesinde bulunan Kültür Merkezide yapılacak olan toplantıya bütün personel katılmak zorunda olduğunu bilinmesini; Rica ederim” ifadeleri kullanıldı.

"B enim adım Osman ama Alevileri çok seviyorum"

Hızır ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Kaymak, “İlinizin Valisi olarak şunu diyorum; benim adım Osman ama Alevileri çok seviyorum. Aleviler benim kardeşimdir. Bu ilde görev yaparken bir Alevi kardeşimin bir sıkıntısını da giderebilmenin gayreti içerisindeyim” şeklide konuştu.

"Tunceliler Türkmen Alevisi"

Osman Kaymak, büyük çoğunluğu Kürt/Zaza olan Tunceli halkının Türkmen olduğunu iddia etti.

Kaymak, “Tunceli halkı gerçek manada Türkmen Alevisi olan, inancına bağlı insanlardır. Alevi inancı olarak sevgiyi, saygıyı, kardeşliği öne çıkaran insanlar. Ama maalesef PKK denen terör örgütü bu insanlarımızı baskılamış, onları korkutuyor, korku dağları her tarafı sarmış. Esnafından, tüccarına, sivil toplumuna, sendikasına herkesi baskılamış ve insanlar özgür iradeleriyle, gerçek kendi iradeleriyle bir tavır alamıyorlar” şeklinde konuştu.

Daha önce herhangi bir etkinliğe katılımın zorunlu tutulmadığını belirten bir belediye işçisi, etkinliğe katılımın gönüllü olması gerektiğini, katılmayanların bunun üzerinden baskı görmemesi gerektiğini dile getirdi.