Kayyımdan işçilere talimat: Referandumda 'evet' deyin!

Kayyım atanan Sur Belediyesi, tüm çalışanlarının cep telefonlarına, referandumda “Evet” oyu verilmesini istedi.

dihaber’in haberine göre, eş başkanların görevden alınmasının ardından 11 Eylül 2016'da Vali Yardımcısı Bilal Özkan'ın kayyım olarak atandığı Sur Belediyesi'nden çalışanlara referandumda “Evet” oyu kullanma talimatı verdi.

Belediyenin veri tabanındaki telefon numaralarına Sur Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitimi Birimi tarafından “Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir istiklal savaşı güçlü bir Türkiye için Evet bende varım” mesajı gönderildi.

Söz konusu mesaj belediyeden çıkarılan işçilere de gönderildi.