Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine eski AKP gençlik kolları başkanı atandı

Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevine AKP’nin bir dönem Siirt eski gençlik kolları başkanı olan İbrahim Hamit Bedük getirildi.

Kayyım yönetimindeki Batman Belediyesi başkanvekili ve Vali Hulusi Sahin'in belediyedeki Özel Kalem Müdürlüğüne AKP'nin eski Siirt İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hamit Bedük getirildi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, AKP'li eski Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Hamit Bedük'ün Batman Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne getirilmesine tepki gösteren CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, “Bu olayla ilgili ben bu kişinin bir yere memur atamak için Batman Belediyesine Özel Kalem Müdürlüğüne getirmişler. Özel Kalem Müdürlüğü görevinden de başka bir yerde görevlendirileceği ifade edildi. Bu atamayı doğru bulmuyoruz. Batman'da o ünvanı taşıyabilecek başkası mı yok? Batman Belediyesi'nden bu görevi yapabilecek birçok arkadaşımız var. Batman Belediyesi'nde çalışanlarda bu görevi layıkıyla yerine getirebilirdi ki daha önce bu görevi yapan kişilerde olmuştu. Bu görevlendirmenin tek amacı memur kadrosu aldırıp atamasını başka bir yere yapacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.