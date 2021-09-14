Mardin'in kayyım valisiyken mülkiye müfettişi yapıldı; Mustafa Yamanın da aralarında bulunduğu 72 kişi hakkında 540 milyonluk yolsuzluk soruşturması

2020 yılında görevinden alınarak mülkiye müfettişi yapılan eski Mardin Valisi ve kayyım Mustafa Yaman’ın da aralarında bulunduğu 72 kişi hakkında, 540 milyon liralık iki ayrı yolsuzluk soruşturması daha açıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilk olarak 17 Kasım 2016’da, ardından 19 Ağustos 2019’de kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yine yolsuzlukla gündeme geldi. Belgeleriyle 3 yıldır gündemden düşmeyen belediyedeki yolsuzluklar, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Kayyım Raporu’na “Türkiye tarihinin en büyük şehir soygunu” olarak geçti.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, görevden alınan kayyım Musatafa Yaman ve beraberindeki 72 kişi hakkında 540 milyon liralık iki ayrı yolsuzluk soruşturulması açıldı.

Yolsuzluk iddialarına rağmen uzun süre iş başında kalan eski Mardin Valisi ve kayyım Mustafa Yaman, 10 Haziran 2020’de görevden alınarak, Mülkiye Müfettişi yapıldı. Görevden alındığında belediyeye 1 milyar 180 milyon TL borç bırakan Yaman’ın yerine ise Mahmut Demirtaş atandı.

36 ihalede yolsuzluk

Yaman’ın görevden alınmasıyla birlikte belediyede Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda 5 ayrı soruşturma ve dava açıldı. İncelemelerde bu kez 100 milyonlarca lira değerindeki yolsuzluklara dair 2 ayrı soruşturmanın daha açıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiği 2 ayrı soruşturma kapsamında, belediyenin kayyım yönetiminde iken Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde gerçekleştirdiği 36 ayrı ihalede yolsuzluklar tek tek tespit edildi.

540 milyonluk ihale

Müfettişlerin tespitlerine göre; kayyım döneminde 539 milyon 738 bin 587 TL değerindeki 36 ayrı ihalede yolsuzluk yapıldı. İhalelerin usulsüz yapıldığı belirtilen raporlara göre, yapılmayan işlere ödemeler yapıldığı, alınmayan malzemelerin alınmış gibi gösterildiği, yapılmayan yolların yapılmış gibi gösterildiği, daha önce var olan binaların yeni yapılmış gibi gösterildiği, firmalara fazladan ödemeler yapıldığı tespitlerine yer verildi. Müfettişlerin tespitlerine göre; firmalara 98 milyon 261 bin 842 TL fazladan ödeme yapıldı.

Eski kayyım Yaman listenin başında

Yapılan tespitler sonucunda bakanlık, 15 Mart itibariyle Kırsal Yolar Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan 15 ihaleye dair 55 kişi hakkında soruşturma izni verdi. 17 Mart’ta ise Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesindeki 21 ihaleye ilişkin ise 33 kişi hakkında soruşturma izni verildi. Birçoğunun her iki yolsuzluk dosyasında adı geçtiği toplam 72 kişi hakkında başlatılan iki soruşturmada, eski kayyım Mustafa Yaman listenin başında yer aldı.

Listede Yaman’ın dışında haklarında daha önce dava ve soruşturma açılan Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yıldırım, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Füsun Karaboğa, Mustafa Alp ve Erhan Hakioğlu gibi isimler de var.

Kırsal Yollar Daire Başkanlığı ihalelerine dair soruşturma dosyasında 55 isim bulunuyor.