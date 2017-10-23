Kayyım, Uğur Soğutma'da 'Takmaklı' soyadını taşıyanları işten çıkardı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Uğur Soğutma Makinaları A.Ş. ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'ye ait tesislerde göreve başlayan 6 kişilik kayyım heyeti, şirketin kurucusu kardeşlerinin soyadı olan 'Takmaklı'yı taşıyan herkesi işten çıkardı.

Mahkemenin kararının ardından 1954 yılında Nazilli'de faaliyete başlayan Ali, Ünal ve Mehmet Takmaklı kardeşlerin sahibi olduğu Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'ye bugün gelen 6 kişilik kayyım heyeti ilk olarak 'Takmaklı' soyadını taşıyan herkesin iş akdini feshedip, tesislerden dışarı çıkardı.

DHA’nın haberine göre, kayyım heyeti işten çıkarmaların ardından 2 bin kişinin çalıştığı 220 dönüm alana kurulu tesiste çalışmalarına başladı.

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Uğur Soğutma Makinaları ve Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.'nin de bulunduğu 48 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.

TIKLAYIN - Aralarında Uğur Derin Dondurucu'nun da bulunduğu 48 şirkete kayyım atandı