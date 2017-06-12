T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayyım, Uğur Kaymaz Heykeli'ni kaldırdı!

12 yaşındaki Uğur Kaymaz, evinin önünde babası ile birlikte 13 kurşunla öldürülmüştü

12 Haziran 2017 10:15

Kızıltepe’de babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına ilçede yaptırılan heykel kayyım tarafından kaldırıldı.
Kayyım geçen yıl Uğur’un ölüm yıldönümünde annesi Makbule Kaymaz’ı da işten atmıştı.

Dihaber'in haberine göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 Kasım 2004 tarihinde evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına ilçede yaptırılan heykel, atanan kayyım tarafından kaldırıldı. 4 Ağustos 2009 tarihinde Kızıltepe Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan aynı zamanda Uğur Kaymaz’ın adının verildiği bulvar üzerinde bulunan heykelin etrafı akşam saatlerinde TOMA ve zırhlı araçlar ile kapatıldı.

Kepçeyle yerinden söküldü

Avuçlarında güvercin bulunan 2 çocuk heykeli daha sonra kepçeler tarafından kaldırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Öğretmen Kamuran Aydoğan tarafından yapılan heykelde yer alan Kürtçe sözcüklerin Türkçe karşılığı şöyleydi:

“Memleketin sokaklarında güler yüzlü çocuklarız

Kan yüzlü bulutlar canımızı alıyor

Biz Mezopotamya çocuklarıyız

Barış güvercinleriyiz

Size göre ise bir can

Bazen hatırlayın bizi

Yüreğinizde yer açın bize”

İftar zamanı kaldırıldı

Heykelin kaldırıldığı an bölge polis tarafından zırhlı araçlar ve TOMA’larla çevrilerek, kimse yaklaştırılmadı. İftar vakti kaldırılan heykelin görüntülenmesi de polis tarafından engellendi.

Annesi işten atılmıştı

Kızıltepe Belediyesine atanan kayyum Ahmet Odabaşı, işe Kaymaz’ın annesi Makbule Kaymaz’ı işten atmakla başlamıştı. Anne Kaymaz geçen yıl, oğlunun katledildiği 21 Kasım gününe denk getirilerek işten atılmıştı.

ETİKETLER

KızıltepeAhmet KaymazUğur Kaymazheykelkayyım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24