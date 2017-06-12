Kayyım, Uğur Kaymaz Heykeli'ni kaldırdı!

Kızıltepe’de babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına ilçede yaptırılan heykel kayyım tarafından kaldırıldı.

Kayyım geçen yıl Uğur’un ölüm yıldönümünde annesi Makbule Kaymaz’ı da işten atmıştı.

Dihaber'in haberine göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 12 Kasım 2004 tarihinde evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile birlikte 13 kurşun ile öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz adına ilçede yaptırılan heykel, atanan kayyım tarafından kaldırıldı. 4 Ağustos 2009 tarihinde Kızıltepe Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan aynı zamanda Uğur Kaymaz’ın adının verildiği bulvar üzerinde bulunan heykelin etrafı akşam saatlerinde TOMA ve zırhlı araçlar ile kapatıldı.

Kepçeyle yerinden söküldü

Avuçlarında güvercin bulunan 2 çocuk heykeli daha sonra kepçeler tarafından kaldırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Öğretmen Kamuran Aydoğan tarafından yapılan heykelde yer alan Kürtçe sözcüklerin Türkçe karşılığı şöyleydi:

“Memleketin sokaklarında güler yüzlü çocuklarız

Kan yüzlü bulutlar canımızı alıyor

Biz Mezopotamya çocuklarıyız

Barış güvercinleriyiz

Size göre ise bir can

Bazen hatırlayın bizi

Yüreğinizde yer açın bize”

İftar zamanı kaldırıldı

Heykelin kaldırıldığı an bölge polis tarafından zırhlı araçlar ve TOMA’larla çevrilerek, kimse yaklaştırılmadı. İftar vakti kaldırılan heykelin görüntülenmesi de polis tarafından engellendi.

Annesi işten atılmıştı

Kızıltepe Belediyesine atanan kayyum Ahmet Odabaşı, işe Kaymaz’ın annesi Makbule Kaymaz’ı işten atmakla başlamıştı. Anne Kaymaz geçen yıl, oğlunun katledildiği 21 Kasım gününe denk getirilerek işten atılmıştı.