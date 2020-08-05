Kayyım tarafından yönetilen THK'da istifaların ardından boşalan koltuklara AKP'li isimler atandı

Türk Hava Kurumu'nda (THK) Eskişehir'den sonra Muğla'nın Köyceğiz Şubesi'nde 5 kişilik yönetim kurulu ve yedek üyelerden ikisi toplu olarak istifa etti. Kayyım Heyeti ise 13 Temmuz'da şubeye gönderdiği yazıda, kuruma üye olmayan 3 kişinin yönetime atandığını bildirdi. Bu kişilerin AKP'li kimlikleri dikkati çekti.

THK Tüzüğü'ne göre yönetimin geriye kalan 3 yedek üye ve denetim kurulunun idaresinde en kısa zamanda olağanüstü genel kurula gidilmesi gerekiyor. Ancak 10 ay önce, atanan ve başkanlığını eski AKP'li Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenab Aşçı'nın yaptığı Kayım Heyeti, genel merkezde ve 386 şubenin tamamında genel kurula gitmemekte direniyor.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, geçen ay Eskişehir'deki yönetim baskılar üzerine istifa etmiş, yerine kayyım tarafından, AKP Genel Başkan Yardımcılığı da yapmış Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın 26 yaşındaki oğlu THK Şube Başkanı olarak atanmıştı. Köyceğiz'de de aynı yöntem izlendi. Kayyım Heyeti 13 Temmuz'da şubeye gönderdiği yazıda, kuruma üye dahi olmayan 3 kişinin yönetime atandığını bildirdi.

Atanan isimler AKP'li

Kayyımın atadığı üç ismin de ortak noktası hepsinin AKP kadrolarında siyaset yapması ve yönetim kurulu üyesi olarak atandıkları THK'ya ilk kez adım atıyor olmaları. Yönetime atanan Okan Yatkın, AKP'li Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda belediye meclis üyesi olarak görev yapıyor. Mehmet Nadi Pirci ise AKP'li ve belediyenin eski meclis üyesi. Atanan Mehmet Arslan da AKP'nin ilçe yöneticilerinden Pirci ve Arslan son seçimde belediye meclis üyesi adayı olmuş, ancak kazanamamıştı.

"Yapılması gereken en kısa sürede genel kurulu toplamaktır"

THK Köyceğiz Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Mutlu Pekergin, “THK Tüzüğü'ne göre genel merkez herhangi bir kişiyi üye yapamıyor, üye olmadan da yönetim kurulu üyesi olmak mümkün değil. Atamalar, Anayasa'ya, Medeni Kanun'a, Dernekler Kanunu'na, THK Tüzüğü'ne aykırıdır. Yapılması gereken en kısa sürede genel kurulu toplamaktır” dedi.

3 kişiyi Kayyım Heyeti atadı

Kayyım Heyeti, 3 kişinin yönetim kurulu üyesi olarak atandığını 13 Temmuz tarihli yazıyla bildirdi. 21 Temmuz'da genel merkez müfettişi ile sayman usulsüz bir şekilde karar defterini alarak bu 3 kişinin şube kararıyla üye yapıldığı şeklinde bir kayıt oluşturdu.