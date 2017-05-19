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Kayyım Tahir Elçi Parkı'nın adını değiştirdi

Parka bir korucunun ismini verildi

19 Mayıs 2017 17:41

Van’ın Çatak Belediyesi’ne kayyım olarak atanan İlçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi’nin isminin verildiği parkın adını değiştirdi.

Dihaber’de yer alan habere göre, DBP tarafından Adnan Menderes Mahallesi’nde yapılan ve “Westaniya Parezer Tahir Elçi” isminin meclis kararıyla verildiği parkın adı, 2016 yılında ilçede yaşamını yitiren korucu Ali Oğün’ün adının verildiği “Şehit GK Ali Ogün Parkı” olarak değiştirildi. Kayyım Akgül, göreve başlar başlamaz ilçe merkezinden geçen ve DBP’li yönetim tarafından gökkuşağı renklerine boyanan Çatak çayının etrafındaki korkulukları kırmızı beyaz renge boyatmıştı.

 

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