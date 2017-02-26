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Kayyım, Orhan Doğan anıtını yıktırdı

Cizre'ye 11 Eylül 2016'da kayyım atanmıştı

26 Şubat 2017 19:02

Şırnak’ta Cizre Belediyesine kayyım olarak atanan kaymakam Ahmet Adanur, siyasetçi Orhan Doğan’ın anıtı yıktırdı.

dihaber’de yer alan habere göre, Adanur’ın talimatıyla heykelin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatan polis, önce zırhlı kepçelerle anıtın etrafındaki ağaç ve çiçekleri söktü, daha sonra da anıtı kaldırdı. Haberde anıtın bulunduğu yere MOBESE kameralarının takılacağı belirtildi. 

Söz konusu heykel, 2008 yılında Cizre Belediyesi tarafından Cizre Belediye Parkı'na konmuş, ancak "hazine arazisi" olması nedeniyle mahkeme kararı ile kaldırılmıştı. Heykel 2011'de yeniden Nusaybin Caddesi'ndeki Dörtyol kavşağına dikildi.

Orhan Doğan kimdir? 

25 Temmuz 1955 Mardin doğumlu Orhan Doğan, Mardin Kızıltepe'de Sivas'ta ve Gaziantep İslahiye'de okudu. Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini devam ederken 1975 yılında açılan memurluk sınavını kazandı.

75 - 81 arasında Ankara Altındağ İlköğretim Müdürlüğü'nde muhasebe memuru olarak çalıştı.Murathan Mungan'ın babası İsmail Mungan'ın yanında avukatlık stajını yaptı. Staj bittikten sonra Cizre'ye dönüp avukatlık yapmaya başladı.

Doğan Cizre'ye gidişini bu yıl 2 Nisan'da Nazım Alpman'a verdiği bir röportajda şöyle değerlendirdi:

"Babamın çok büyük bir çevresi vardı. Ben bütün bana sunulanları reddettim ve Cizre'ye gittim. Çünkü o halkın ihtiyacı vardı. 12 Eylül bizi silindir gibi ezdi geçti. Ben kurtarıcı değildim, çok fazla bir şey yapamazdım; ama kendi dünyam kadar o insanlarla ortaklaşmalıydım"

İlk aldığı dava ise kaçakçılık davasıydı. Demokrasi Partisi'nden milletvekili olan Orhan Doğan, 10 yıl hapishanede kalmış, 9 Haziran 2004'te tahliye edilmişti.

Doğan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) desteklediği bağımsız adaylardan biri olarak Şırnak'tan aday olmuş, ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) "seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğu için aday olamayacaklarına" karar vermişti.

Doğan, 25 Haziran 2007'de Ağrı Doğubeyazıt'ta bir toplantıda halka hitap ederken kalp krizi geçirmişti.

Orhan Doğan kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde 29 Haziran 2007'de hayatını kaybetti.

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