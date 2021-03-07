Kayyım olarak atandığı HDP'li Mardin Belediyesi'nde zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti; Yakup Sarı görevinden alındı

HDP'li Mardin Belediyesi'nde kayyım görevi yaparken zimmetine para geçirdiği iddia edilen Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, görevinden alındı.

Mardin Kültür Daire Başkanı’nın yerine kayyım atanıp başkanlık görevine getirilen Yakup Sarı, Nihat Hatipoğlu’nu Mardin’e getirerek konferans düzenledi. Sarı bu konferans için Hatipoğlu’na 60 bin lira öderken, bütçeden ise Hatipoğlu’na ödenmiş gibi göstererek, 400 bin TL’yi zimmetine geçirdiği iddia edilmişti.

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın dün görevden alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon biriminde görevlendirilmesinin bu dava ile ilgili olduğu ileri sürüldü.

Yakup Sarı, görevden alındığını şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli mesai arkadaşım öğretmenim Aralık 2019 tarihi itibarıyla başladığım görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Göreve başladığım günden bugüne kadar kutlu bir gaye uğruna, haftanın her gününü ve her saatini emanete sahip çıkmış olmanın heyecanı ile hepinizi Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. "

Kayyım başkana da soruşturma açılmıştı

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyım dönemindeki usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin Mülkiye müfettişlerinin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda eski kayyım Mustafa Yaman hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Hakkında fezleke hazırlanan kayyım Yaman’a, milyonlarca lira parayı çevresine dağıttığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla suçlamalar yöneltildi. Dosyasının bir örneği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen Yaman’a ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın yargılama izni vermesi bekleniyor.

Mardin Valisi görevini yürütürken Mardin Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Mustafa Yaman ile Yakup Sarı, Çorum Osmancık İlçesi nüfusuna kayıtlılar.