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Kayyım olarak atanan iki kaymakam açığa alındı

Mardin'in Dargeçit ve Ömerli ilçelerinin kaymakamları açığa alındı

03 Nisan 2018 22:11

Mardin'in Ömerli ile Dargeçit ilçe belediyelerine kayyım olarak da atanan kaymakamlar, Erol Korkmaz ile Mehmet Yaşar Yeşiltaş'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz ile Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Bakanlık emriyle geçici olarak açığa alındı. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kaymakamlara açığına alınma ile ilgili yazıyı tebliğ ettiği öğrenildi. (DHA)

 

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MardinömerlidargeçitkaymakamkayyımErol KorkmazMehmet Yaşar Yeşiltaş

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