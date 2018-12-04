Kayyım, millet bahçesi için kapalı ihale yaptı

TOKİ ve yerel yönetimler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın her kentte yapılmasını istediği Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri için kollarını sıvadı, ihale masalarına oturdu. Kayyım ile yönetilen Tunceli Belediyesi’nin Millet Bahçesi için sadece belediye tarafından davet edilen firmaların katıldığı kapalı ve pazarlık usulü ile gerçekleşen ihalede 1 milyon 694 bin TL bedelle Tuncelili bir firmaya verildiği ortaya çıktı. Diyarbakır Millet Bahçesi’nin sadece peyzaj projesinin 200 bin TL’ye ihale edildiği öğrenilirken; Konya’daki Millet Kıraathanesi kurulumu için 224 bin lira, Gaziantep’teki kıraathanenin sadece dekorasyon projesi için ise 218 bin liralık sözleşme imzalandığı görüldü.

Erdoğan, Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi vaadini seçimlerin ardından "100 günlük icraat programına" koydu. Millet Bahçeleri için ilk olarak "Alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu, çimlerin üzerinde yuvarlanacaksınız" tanımlamasını yapan Erdoğan, İstanbul'daki 5 Millet Bahçesinin açılış töreninde de "Yapacağız, isteseniz de istemeseniz de yapacağız" dedi. Erdoğan'ın yaptığı ilk açıklamadan itibaren belediyeler ve TOKİ, bahçe ve kıraathaneler için harekete geçti.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre en dikkat çeken Millet Bahçesi ihalesine kayyım tarafından yönetilen Tunceli Belediyesi'nde imza atıldı. Kentteki Atatürk Mahallesi'nde yapılan Millet Bahçesi ihalesi 9 Ekim'de açıldı. İhale; Kamu İhale Yasası'nın 21/B düzenlemesinde tarif edilen usulle, yani kapalı pazarlık yöntemiyle gerçekleşti. Kapalı ihalede belediyenin seçtiği 2 firma teklif verdi. 15 Ekim'de, Tunceli merkezli An-Fa İnşaat ile 1 milyon 694 bin liralıksözleşme imzalandı. Yasaya göre bu ihale usulünün işlemesi için "doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi" gibi gelişmelerin yaşanması gerekiyor.

Diyarbakır'da ise TOKİ, Yenişehir ilçesinde yapılacak Millet Bahçesi'nin peyzaj projesinin hazırlanması için ihaleye çıktı. İhaleyi 201 bin TL bedelle İstanbul firması Zeo Mimarlık kazandı. İhale sonucu sözleşme 19 Eylül'de imzalandı.

TOKİ sadece Diyarbakır Millet Bahçesi için değil Trabzon için de pazarlık usulü ile ihale gerçekleştirdi. Bahçenin peyzaj projesinin hazırlanması için 10 Ekim'de gerçekleşen ihaleyi Ankara firması YYK Mimarlık 200 bin 750 TL bedelle kazandı. Öte yandan Giresun, Hatay, Adana, Mersin ve Malatya illerinde yapılacak Millet Bahçesi projelerinde zemin ve temel etüt raporu hazırlatılması işi için de TOKİ'nin ihaleye çıktığı öğrenildi. Konya Meram'da yapılması planlanan Millet Kıraathanesi için Mehmet Vehbi Mahallesi'nde bulunan Rabia Spor Merkezi'nin zemin katı tercih edildi. Bu ihale için de pazarlık usulü benimsendiği için ayrıntılar gizlendi. Ancak ihale dosyasında Ankaralı bir firmanın 224 bin 750 TL bedelle ihaleyi kazandığı görüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise Gazikent'teki Şehit Adem Yavuz Parkı'ndaki Millet Kıraathanesi'ni donatmak için dekorasyon ihalesine çıktı.

Kıraathanenin dekorasyon ihalesi 218 bin 560 TL bedelle sözleşmeye dönüştü. Nevşehir'de kurulacak Millet Kıraathanesi için açık usulle açılan ihale ise "ihaleye teklif veren istekli çıkmaması" gerekçesiyle iptal edildi.