Kayyım, kütüphaneyi de kapattı

DBP’li Gürpınar Belediyesi’nin hurdaya çıkarılan halk otobüsünü dönüştürerek açtığı Şair Niyazi Sönmez Kütüphanesi, kayyım tarafından kapatıldı.

dihaber'de yer alan habere göre, Van’ın Gürpınar ilçesinde belediyeye kayyım olarak atanan Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, kapatma faaliyetlerini sürdürüyor. Daha önce DBP’li belediyenin kütüphane yaptığı hurda halk otobüsünün “Niyazi Sönmez” olan ismini değiştiren kayyım Doğramacı, “örgüt propagandası yapılıyor” iddiasıyla kütüphaneyi tamamen kapattı.

Şair yazar Niyazi Sönmez’in adının verildiği ve içinde dünya klasikleri, Kürtçe öyküler, Kürtçe sözlük, mitoloji, felsefe ve şiir kitaplarının yer aldığı kütüphaneye Gürpınarlılar ilgi göstermişti.

Üzerinde dünya ve Kürt edebiyatından Pablo Neruda, Ahmedê Xanî, Musa Anter, Cegerxwîn, Nâzım Hikmet gibi şair ve yazarların isimlerinin yazılı olduğu ve renkli boyalarla çocuk resimlerinin tasvir edildiği halk kütüphanesini açanlara ilişkin kayyum, “Örgüt propagandası” yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılması için suç duyurusunda bulunmuştu.

"Halka nasıl baskı yapacaklarının hesabını yapıyorlar”

Kütüphanenin kapatılmasına tepki gösteren Niyazi Sönmez’in oğlu Ali Sönmez, Gürpınar halkının önerisi ile halk kütüphanesine babasının adının verildiğini hatırlatarak, “Gürpınar halkı tarafından babam sevilip sayılan bir insandı. Halkın iradesi ve önerisi ile babamın adına açılan halk kütüphanesi, atama ile gelen kayyum tarafından ‘iktidara nasıl yaranırım’ kaygısı ile kapattırılıyor. Ne yazık ki babamın adına açılan halk kütüphanesi suç unsuru sayılıyor. Bu olay ne kadar zor durumda kaldıklarını gösteriyor. Halka nasıl baskı yapacaklarının hesabını yapıyorlar” dedi.

"Halkın değerlerine saldırıyorlar"

Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda çalışırken şubat ayında “güvenlik soruşturması” gerekçesi ile görevinden alınan Sönmez, “İrademizi yok sayıp kayyum atadılar. Milli irade adı altında halkı yok sayıyorlar. Şimdi de halkın değerlerine, saldırıyorlar” diye konuştu.

Babasının Zarok Dergisi, Pine Dergisi ve Azadiya Welat gazetelerinde yazılarının yer aldığını hatırlatan Sönmez, “Babam kendimi bildim bileli okuyup yazan, araştıran ve kendini halkına adayan bir insandı. Kayyum geldikten sonra babamın adından korkmuş olmalı ki babamın adını kaldırmış” şeklinde konuştu.

3 Şubat’ta belediyeye atanan kayyım Osman Doğramacı, belediyenin Kadın Yaşam Merkezi'ni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın Başkan Yardımcılığını yürüttüğü KADEM'e, çocuk kreşini de Kuran Kursu yapılması için müftülüğe devretmişti.