Kayyım, Kürtçe mahalle isimlerini Türkçeleştirdi!

Kayyım atanan Kızıltepe Belediyesi, ilçeye bağlı üç mahallenin Kürtçe isimlerini Türkçeleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Aralık 2016 tarihinde İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın kayyım olarak atandığı Mardin’in Kızıltepe Belediyesi, DBP döneminde üç mahalleye verilen Kürtçe ismi değiştirdi.

Belediye meclisi tarafından alınan karara göre, Berçem Mahallesi’ne Şahkulubey, Aşiti Mahallesi’ne Yenikent ve Medya Mahallesi’nin de Selahattin Eyyubi ismi verildi.

Belediyenin resmi internet sitesinde duyurusu yapılan karar ise, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na dayandırıldı.

Uğur Kaymaz heykeli kaldırılmıştı

Bir süre önce kayyımı değiştirilen belediye tarafından daha önce de 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz’ın heykeli kaldırılmıştı.

Belediye, 1993 yılında öldürülen DEP Kızıltepe İlçe Başkanı Şeyh Davut Yalçınkaya’nın adının verildiği halkevinin adını da değiştirmişti.