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Kayyım, kovduğu işçiyi daha düşük ücretle işe aldı!

Kayyım, kovduğu 39 işçiden 7'sini geri çağırarak günlük yevmiye karşılığında çalıştırmaya başladı

28 Kasım 2016 23:21

Kayyım atanan Ağrı Diyadin Belediyesi, işten attığı temizlik işçilerini günlük yevmiye karşılığı tekrar işe aldı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Ağrı'nın Diyadin Belediyesine atanan kayyım, temizlik işinde çalışan 39 kişinin işine son verdikten sonra 7 işçiyi günlük yevmiye karşılığında yeniden işe aldı. 

Diyadin Belediyesi'ne atanan kayyım İlçe Kaymakamı Mekan Çeviren, temizlik biriminde çalışan 44 işçiden 39’unun işine son verince çöpler sokaklarda kaldı.

İlçe halkının yaşanan şikâyeti üzerine işine son verilen 39 kişiden 7’sini yeniden çağırıp işe başlatan kayyımın işçileri günlük yevmiye karşılığında çalıştırması dikkat çekti.

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