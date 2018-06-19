Kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi, Erdoğan'ın geçeceği yollara gül suyu sıktı

Van Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı miting öncesi sokaklara gül suyu sıktı. Mitinge gelenlerin serinlemesi için de çevreye yerleştirilen özel araçlardan gül kokulu su püskürtüleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sebebiyle oldukça mutlu olduklarını ifade eden Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yaşar, “Cumhurbaşkanımızın kente gelişi dolayısıyla bir ilk gerçekleştirerek, cadde ve sokaklarımıza gül kokusu sıktık. Bunun yanı sıra miting alanı çevresine de Cumhurbaşkanımızın konuşması süresince özel araçlarımızla gül suyu püskürteceğiz. Bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı Vanlılar olarak gül kokularıyla karşılayacağız” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin DBP’li başkanı Bekir Kaya 17 Kasım 2016’da gözaltına alınmış daha sonra görevden alınarak yerine kayyım atanmıştı.