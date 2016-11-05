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Kayyım atanan Şırnak Belediyesi'nde patlama!

Şırnak Valiliği: Meydana gelen patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı

05 Kasım 2016 23:37

Şırnak Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından güvenlik güçleri tarafından binada yapılan arama tarama sırasında patlama meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada "Meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmıştır" dendi.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının (OHAL) 674 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Belediyesi'ne kayyım olarak atanmıştı

Patlamayla ilgili olarak Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Şırnak Belediyesinde güvenlik kuvvetlerimizce yapılan detaylı arama esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı patlamış, bir adet el yapımı patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir." 

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