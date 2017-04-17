Kayyım atanan kentlerde “Hayır” çıktı

Çoğu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde olan ve kayyım atan belediyelerin bulunduğu il ve ilçelerde oylar “Hayır” yönünde çıktı.

dihaber’de yer alan habere göre, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerinin yanı sıra Batman, Ağrı, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Tunceli gibi kayyım atanmış kentlerde rekor düzeyde “Hayır” oyu çıktı.

Anayasa değişikliğine dair referandum oylamasının ilk sonuçlarına göre, bölge kentlerinde kayyım atanan belediyelerin olduğu 10 il ve 64 ilçe merkezinde “Hayır” açık ara önde çıktı.

DBP’nin 2014 yerel seçimlerinde kazandığı büyükşehir belediyeleri olan Diyarbakır, Mardin ve Van’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre “Hayır” tercihi açık ara önde çıktı.

Üç büyükşehir "Hayır" dedi

2014 yerel seçimlerinde yüzde 55.07 oyla seçilen ve kayyım atanan büyükşehir belediyesi olan Diyarbakır’da yüzde 67.58 “Hayır” çıktı.

52.19 oyla büyükşehir belediyesinin kazanıldığı ve daha sonra kayyım atanan Mardin’de 59.04 “Hayır” çıktı.

DBP’nin üçüncü büyükşehir belediyesi olan ve yerel seçimlerde 53.14 oyla Van’da da 57.20 “Hayır” oyu çıktı.

DBP’li il belediyeleri olan ve kayyım atanan Şırnak, Ağrı, Hakkâri, Dersim, Siirt ve Batman’da da “Hayır” açık ara önde çıktı. Batman’da yüzde 63.62, Siirt’te yüzde 52.07, Şırnak’ta yüzde 71.67, Hakkâri’de yüzde 67.57, Ağrı’da 56.82 ve Dersim’de de rekor sayılacak bir düzeyde yüzde 80.42 “Hayır” çıktı.

Kayyım atanan bir diğer belediye olan Bitlis’te ise yüzde 40.64 “Hayır” oyu çıktı.

Diyarbakır ve Van'da "Hayır"

Kayyım atanan ilçeler olan Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 64.94, Kayapınar’da 69.00, Yenişehir’de 68.16, Silvan’da 78.95, Kulp’ta 59.52, Bismil’de 74.68, Kocaköy’de 78.6, Lice’de 85.72, Dicle’de 59.51 ve Eğil’de 50.51 gibi bir oranda “Hayır” oyları birinci çıktı.



Yine Van’ın kayyım atanan ilçe belediyeleri olan Özalp’ta 78.20, İpekyolu’nda 55.74, Erciş’te 52.01, Edremit’te 56.34, Çatak’ta 56.76, Muradiye’de 57.13, Başkale’de 81.36, Saray’da 71.56 ve Çaldıran’da 66.06 “Hayır” çıktı.



Mardin’in Dargeçit ilçesinde 67.33 “Hayır” çıkarken, kayyım atanan diğer ilçe belediyelerinden Derik’te 73.82, Mazıdağ’da71.74, Nusaybin’de 78.59, Kızıltepe’de 71.09 ve Savur’da 49.58 “Hayır” oyu çıktı.



Hakkari’den kayyım atanan üç ilçeden Yüksekova’da yüzde 77.02 “Hayır” çıktı. Çukurca’da ise 65.59 “Hayır” çıktı.



Şırnak’ın Cizre ilçesinde 81.26 “Hayır” çıkarken, Silopi’de 74.80, İdil’de 69.96, Uludere’de 70.66 ve Beytüşşebap’ta 64.25 “Hayır” oyu önde oldu.



Siirt’te de kayyım atanan Eruh’ta 58.74 “Hayır” oyu çıktı. Ağrı’da ise Diyadin ilçesinde 68.14, Doğubeyazıt ilçesinde ise 76.18 “Hayır” çıktı.



Erzurum’daki kayyım atanan ilçelerden Karayazı’da 60.02, Karaçoban’da 66.20 ve Tekman’da ise 59.62 “Hayır” çıktı. Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde ise 62.31 “Hayır” oyu çıktı.



Muş’un Bulanık ilçesinde 72.10, Varto’da 86.10, Malazgirt’te ise 71.54 “Hayır” öndeydi.



Kent genelinde “Evet” çıkmasına rağmen Urfa’nın kayyım atanan ilçelerinden Suruç’ta 50.81 ve Halfeti’de de 55.40 “Hayır” çıktı.



DBP’nin Mersin’deki tek belediyesi olan ve yine kayyımın atandığı Akdeniz ilçesinde de yüzde 67.26 “Hayır” çıktı.