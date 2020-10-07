Kayyım atanan Kars Belediyesi, eski başkan Ayhan Bilgen'i Twitter'da engelledi

Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra yerine kayyım atanan Ayhan Bilgen’in Twitter hesabı, Kars Belediyesi’ne ait Twitter hesabı tarafından engellendi.

"Kobani soruşturması” kapsamında tutuklanan Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen’in yerine kayyım olarak atanmasının ardından belediye binasının önünde Cuma namazı kılan Vali Türker Öksüz, 25 kişiden oluşan Belediye Meclisi’ni de feshetmişti.

Twitter hesabından HDP’li yönetimin yaptığı çalışmalara dair tüm paylaşımları kaldıran Öksüz, belediyenin Kürtçe paylaşımlar yapılan “@SQerse” adlı hesabını da kapatmıştı.