T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayyım atanan Hakkari Belediyesi'nin logosu değişti!

Belediyeden logonun neden değiştirildiğini açıkladı

02 Nisan 2017 20:32

İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) kayyım atanan Hakkari Belediyesi, logosunu yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, eski logonun, sadelik, oran, renk, yazı karakteri, uygulama, özgünlük ve baskı teknikleri bakımından uygun görülmediği belirtilerek, bu nedenle yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, itibarın, gücün, başarının ve liderliğin sembolü mavi rengin kullanıldığı yeni logoda, vektörel çizimlerle ay yıldız ve kentin sembolleri Sümbül Dağı, kar, Zap Suyu ve ters lale temalarının yer aldığı kaydedildi.

ETİKETLER

İçişleri BakanlığıKanun Hükmünde KararnameKHKkayyımHakkari Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24