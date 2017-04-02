Kayyım atanan Hakkari Belediyesi'nin logosu değişti!

İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) kayyım atanan Hakkari Belediyesi, logosunu yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, eski logonun, sadelik, oran, renk, yazı karakteri, uygulama, özgünlük ve baskı teknikleri bakımından uygun görülmediği belirtilerek, bu nedenle yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, itibarın, gücün, başarının ve liderliğin sembolü mavi rengin kullanıldığı yeni logoda, vektörel çizimlerle ay yıldız ve kentin sembolleri Sümbül Dağı, kar, Zap Suyu ve ters lale temalarının yer aldığı kaydedildi.