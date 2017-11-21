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Kayyım atanan fabrika 9 günlüğüne kapandı

Kayyım heyetinin, Uğur Grubu bünyesindeki firmalarda sayımlar yaparak işleyişi rahatlatacağı belirtildİ

21 Kasım 2017 03:53

Aydın'da 'FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla kayyım atanan kuruluşlardan Uğur Soğutma A.Ş.’de, 9 günlük sayım nedeniyle mal kabul ve çıkışı kapatıldı, işçilere ücretsiz izin verildi.

FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla Uğur Soğutma A.Ş.’ye 2 Ekim’de TMSF tarafından gönderilen kayyım heyeti, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şirketin satın alma grup yöneticisi tarafından tedarikçilerine gönderilen e-postada, 9 günlük sayım nedeniyle firmaya gönderilen malzemelerin de alınmayarak iade edileceği belirtildi.

Sayımda görevlendirilecek personel hariç tüm çalışanların 25 Kasım-3 Aralık arasında ücretsiz 9 gün boyunca izne çıkarılacağı öğrenildi.

kayyım heyetinin, Uğur Grubu bünyesindeki firmalarda sayımlar yaparak işleyişi rahatlatacağı belirtildi.

 

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