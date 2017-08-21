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Kayyım atanan Batman Belediyesi'nin eski eş başkanları hakkında gözaltı kararı

Batman Belediyesi Eş Başkanları Gülistan Akel ile Sabri Özdemir hakkında gözaltı kararı verildi

21 Ağustos 2017 23:37

Görevden uzaklaştırılan Batman Belediyesi Eş Başkanları Gülistan Akel ile Sabri Özdemir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atanan Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) Batman Belediyesi Eş Başkanları Sabri Özdemir ile Gülistan Akel hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi. 

Evlerine 15 Ağustos günü baskın yapılan DBP'li Belediye Meclis üyeleri Hürriyet Kaytar, Ekrem Çelik, Necmi Dilmaç, Aziz Aksin, Azad Çiftçi, İkram Görnü ve Nasır Taş gözaltına alındı. Aynı dosya kapsamında yakalama kararları bulunan Akel ve Özdemir'in adreslerinde bulunmadığı belirtildi. 

Halen Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan belediye meclis üyelerinin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın içeriği hakkında bilgi edinilemedi.

 

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