Kayyım, Amedspor maçının ikinci yarısını izleyemedi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Cumali Atilla, izlemek için geldiği Amedspor maçından protestolar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.

dihaber’de yer alan habere göre, Grubunda liderlik mücadelesi veren Amedspor, sahasında Bucaspor’u 2-1 yendi. Amedspor'un adını değiştirmek için yönetime yaptığı baskı ile tepki çeken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Cumali Atilla, maçı izlemek için geldiği statta protesto edilince ilk yarıdan sonra ayrıldı. Maçı eski milli futbolculardan Tanju Çolak ve Semih Yuvakuran da izledi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'un 28. hafta maçında Amedspor, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde İzmir ekibi Bucaspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Amedspor, 16'ncı dakikada Deniz Naki'nin frikik golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarının geriye kalan dakikalarında çok sayıda pozisyon gelişse de ilk devre Amedspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci devreyi yenik kapatan Bucaspor, 60'ncı dakikada Veli Kızılkaya ile skoru eşitledi. Konuk ekibin golünden sonra sahada uzun süre iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi, Bucasporlu Veli Kızılkaya ile Amedsporlu Deniz Naki'yi kırmızı kart ile oyun dışına attı. 10 kişi kalan iki takım arasında kıran kırana mücadelenin olduğu maçta, taraftarının desteğini de arkasına alan Amedspor, 80'nci dakikada Şahin Şafakoğlu'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.

Amedspor bu sonuçla puanını 52'ye çıkarırken, ikinci sıradaki BB Erzurumspor ise Zonguldak Kömürspor'a 3-1 mağlup olarak 52 puanda kaldı. İki takımın lider İstanbulspor ile aralarındaki puan farkı 5’e düştü.

Maç sonunda kırmızı kart gösterilerek oyundan atılan Deniz Naki saha içerisine gelerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı.

Kayyım stadı terk etti

Maçı izlemeye gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Cumali Atilla, stadı dolduran binlerce kişi tarafından, "Kayyım dışarı" protestosuna maruz kaldı. Tepki gösterilen Atilla, ilk yarının sona ermesiyle stadı terk etti.

Cumali Atilla, bir süre önce Amedspor yöneticilerini çağırmış, takımın adını değiştirmemeleri halinde belediyenin verdiği desteği geri çekecekleri tehdidinde bulunmuştu. Takım yönetimi bu dayatmayı kabul etmemiş, taraftarlar da sosyal medya üzerinden kayyıma büyük tepki göstermişti.