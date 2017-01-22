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“Kayyım 'Alo Şiddet Hattı'nı kapattı”

Kapatıldığı iddia edilen hat, 2014'ten beri hizmet veriyordu

22 Ocak 2017 19:15

Van Büyükşehir Belediyesine atanan kayyım Vali İbrahim Taşyapan’ın kadınlara psikolojik ve sosyal destek veren 'Alo Şiddet Hattı'nı kapattığı iddia edildi.

dihaber’de yer alan iddia şöyle:

"Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Vali İbrahim Taşyapan’ın talimatıyla kadınlara psikolojik ve sosyal destek veren 444 80 65 telefon numaralı “Alo Şiddet Hattı” kapatıldı.

"Daha önce de Kadın Politikalar Müdürlüğünü Kültür Müdürlüğüne bağlayan Taşyapan, müdürlük bünyesindeki Rojin Yaşam Merkezi’nin faaliyetlerini durdurmuştu."

Gazete Duvar’a açıklama yapan belediye yetkilileri ise önce böyle bir şeyin olmadığını daha sonra hattın 4 gün önce askıya alındığını söyledi. 

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